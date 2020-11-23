Результаты второго тура мэрских выборов никак не повлияют на общую политическую ситуацию в Украине, считают в "Голосе"

Результаты второго тура выборов мэров в 11-ти городах Украины, состоявшегося в минувшее воскресенье, никоим образом не повлияют на общую политическую ситуацию в стране, сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя парламентской фракции партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Как результат второго тура местных выборов может повлиять на общую политическую ситуацию? Никак, то есть будет, как и прежде. Фактически ситуация осталась в статусе-кво. Так, у центральной власти есть небольшое представительство в громадах, и есть мэры, у которых есть свой проект и даже очень часто свои люди в разных политических силах. Поэтому ситуация осталась ровно такой же, как и была до местных выборов", - отметил Железняк.

Вместе с тем он назвал три главных фактора, которые помогли действующим мэрам снова переизбираться.

"Касательно этих местных выборов, в частности мэров городов, то здесь стоит отметить три фактора, которые помогли действующим мэрам. Во-первых, это социология: те, кто видят социологию, видят тренды. Так, если в прошлом году, когда были парламентские или президентские выборы, тренд состоял в спросе на новые лица (пусть даже не профессиональные, зато новые), то сейчас он полностью поменялся, и люди захотели опытных и надёжных представителей", - объяснил депутат.

Во-вторых, он считает, что важную роль в этом сыграла децентрализации, поскольку это были фактически первые мэрские выборы после реформы.

"И если сравнить то, что было до этого, когда у мэров не было денег и бюджета, и сейчас, то с такими полномочиями и возможностями действующие мэры показали прекрасный результат", - обратил внимание замглавы фракции "Голоса".

В-третьих, со слов парламентария, важным фактором также стала низкая явка и апатичность избирателей.

"Каждый мэр, всё-таки, имеет админресурс, который может привести ему гарантированно избирателей. А когда явка низкая, то даже сотня приведенных людей может влиять на полученные проценты на выборах. Поэтому действующие мэры побеждали даже в первом туре, что мы и могли наблюдать даже в областных центрах", - добавил Железняк.

Как сообщалось, 22 ноября состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах Украины.