Политика

18:44 23.11.2020

Работа над концепцией усовершенствования законодательства в сфере правосудия должна быть завершена как можно скорее – Офис президента Украины

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Работа над концепцией усовершенствования законодательства в сфере правосудия должна быть завершена как можно скорее – Офис президента Украины

В понедельник, 23 ноября, под председательством заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова прошло заседание рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти Комиссии по вопросам правовой реформы.

"Члены рабочей группы согласились как можно быстрее завершить работу над концепцией совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводство и смежные правовые институты и подать его на рассмотрение главе государства", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также было отмечено, что рабочая группа должна стать единым консолидированным центром обсуждения и наработки путей дальнейшего развития законодательства в сфере правосудия.

Вовлеченность к диалогу всех участников процесса, представителей всех ветвей власти и международных экспертов позволит услышать их видение ситуации и найти оптимальное консенсусное решение, подчеркнул Смирнов.

На встрече также присутствовали председатель Комиссии, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин и другие народные депутаты, а такде председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, председатель Совета судей Украины Богдан Монич, заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук, представители международных проектов и организаций.

Источник: https://president.gov.ua/news/mayemo-napracyuvati-shlyahi-podalshogo-rozvitku-zakonodavstv-65197

Теги: #конституционный_суд #офис_президента #правосудие
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