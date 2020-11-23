Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

Европейский Союз приветствует решение ряда стран о присоединении к ограничительным мерам в отношении действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им.

"Страны-кандидата Черногория и Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому Решению Совета ЕС (решение от 10 сентября 2020 года о продлении на 6 месяцев антироссийских санкций за подрыв суверенитета Украины – ИФ). Они обеспечат соответствие своих государственных политик этому Решению Совета. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их", - указывается в заявлении Высокого представителя ЕС от имени Европейского Союза, обнародованном на официальном сайте ЕС.

Как сообщалось, индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года. 10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев санкции, которые будут применяться к 175 лицам и 44 организациям, до 15 марта 2021 года.

Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие на их территориях до 23 июня 2021 года.