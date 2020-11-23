Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на обеспечение дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансирование угольной отрасли, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Речь идёт о законе "О внесении изменений в раздел XX" Переходные положения "Налогового кодекса Украины" (относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов, определенных пунктами 31-34 статьи 14 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год") (соответствующий законопроект № 4120) и законе о внесении изменений в закон Украины "о государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 закона Украины "о рынке природного газа") (зарегистрирован как законопроект № 4119).

Этими законами определены дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 млрд грн. В частности, для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки этой болезни, оказания медицинской помощи пациентам, а именно: на приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных (определение СOVID-19 методом ПЦР) и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения и прочее.

Также решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. В общем, угольная отрасль получит 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, парламент принял оба закона 17 ноября.