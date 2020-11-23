Политика

12:24 23.11.2020

Зеленскому доверяют 46% украинцев, довольны его борьбой с коронавирусом 35% - соцопрос

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Зеленскому доверяют 46% украинцев, довольны его борьбой с коронавирусом 35% - соцопрос

Президент Украины Владмир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к политикам, ему доверяют 46% украинцев, тогда как 51% не доверяют, свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% и 36% - не доверяют, еще 26% не знают его. Лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% не доверяют, лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, 52% - не доверяют, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 23%, 74% - не доверяют, министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, 67% - не доверяют.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 18%, 54% - не доверяют, почти четверть не слышали о таком. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% - не доверяют, 41% о нем не знают, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% - не доверяют, 40% о нем не знают, генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют - 38%, почти 50% не слышали о ней.

35% опрошенных довольны деятельностью Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - не удовлетворены. Деятельностью Разумкова в этом вопросе довольны 33%, недовольны - 48%, затруднились оценить - 18%. Работой Шмыгаля по борьбе с эпидемией довольны 23%, недовольны 60%, затруднились оценить 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%). Деятельностью Министра здравоохранения Степанова довольны 32%, 55% - не удовлетворены, деятельностью полиции довольны 36%, 51% - не удовлетворены.

Абсолютное большинство опрошенных считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда борьбы с коронавирусом на закупку средств защиты для врачей, обустройство больничных коек медицинским кислородом, закупку лекарств и оборудования для больниц, доплаты врачам и привлеченным лицам к борьбе с коронавирусом, увеличение тестирование на коронавирус.

Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают нужным 81%, (15% - не нужным), компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина - 81% (17% - не нужным).

Меньше опрошенные поддерживают использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог (тут мнения разделились: 48% поддерживают выделение средств на это из фонда, а 50% - не поддерживают).

В ходе исследования методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 1,8%.

Теги: #опитування #рейтинг
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