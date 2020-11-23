Политика

12:07 23.11.2020

Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,23%, зафиксированы значительные нарушения - "Опора"

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Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,23%, зафиксированы значительные нарушения - "Опора"

Нарушения в ходе второго тура голосования на местных выборах 22 ноября были значительными, но не повлияли на результаты, явка составила 29,23%, отмечают в гражданской сети "Опора".

Как рассказала в понедельник в Киеве на пресс-конференции глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, нынешняя избирательная кампания в 11 громадах "проходила в условиях активной конкурентности".

По ее словам, конфликтность порой имела проявление черного пиара, и в основном это происходило в интернете и соцсетях.

"По нашим данным в Украине в 11 городах в целом явка избирателей составляет 29,23%", - сообщила Айвазовская, напомнив, что в первом туре эта цифра составляла 35,9%.

"То есть мы видим снижение явки, но, тем не менее, она является достаточно высокой по сравнению со вторым туром 15 ноября и выборами 2015 году", - сказала она.

Вместе с тем, как отметила глава правления гражданской сети "Опора", результаты выборов частично засвидетельствовали то, что повторное голосование "не является рациональным инструментом определения абсолютного победителя", то есть, как пояснила она, победу получили те кандидаты, которые в первом туре получили максимальное количество голосов.

Что касается инцидентов, которые были зафиксированы наблюдателями "Опоры" на повторном голосовании 22 ноября, то их зафиксировано 275, и они связаны как с организацией избирательного процесса, так и непосредственно с нарушениями.

По ее словам, наибольшее количество нарушений касается фотографирования бюллетеней - зафиксировано 177 инцидентов, 36 фактов касались незаконной агитации, 13 - конфликтов между субъектами избирательного процесса, 12 - уничтожения бюллетеней и 8 фальсификации избирательных документов; в региональном разрезе больше всего зафиксировано нарушений в Днепре и во Львовской области.

Также Айвазовская отметила, что эти выборы отличались ненадлежащим материально-техническим обеспечением.

"Количество нарушений численно было значительным в сравнении даже с 15 ноября, но кроме фактически многократного фотографирования избирательного бюллетеня… системных нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было", - подытожила Айвазовская.

Теги: #явка #опора #выборы
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