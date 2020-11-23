Филатов побеждает на выборах мэра Днепра, набирая 78,75% - экзит-пол

Действующий мэр г.Днепр Борис Филатов побеждает во втором туре выборов городского головы, который проходит в воскресенье, набирая 78,75% голосов избирателей, свидетельствуют результаты экзит-пола центра "Socis", обнародованные в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

При этом его ближайший соперник, представитель партии "Громадська сила", глава наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загид Краснов, согласно тому же экзит-полу, получает 18,25% голосов избирателей.

Социологи опросили 3 тыс 389 респондентов человек. Ожидаемая предельная погрешность 1,21%.

Как сообщается на сайте "Социса", экзит-пол проводился по состоянию на 19.30. 1 тыс 414 респондентов отказались от интервью.

Как сообщалось, в первом туре выборов мэра Днепра, который прошел 25 октября, Филатов набрал 46,41% голосов избирателей, Краснов – 13,15%.

Источник: http://socis.kiev.ua/ua/2020-11-22-dnipro/