ЦИК Грузии обнародовал итоги второго тура парламентских выборов - во всех 17 мажоритарных округах победили кандидаты "Грузинской мечты"

Центральная избирательная комиссия Грузии в воскресенье обнародовала предварительные данные результатов голосования во втором туре парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах, согласно которым во всех 17 округах победили кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

"Состоявшиеся в субботу выборы прошли в спокойной обстановке без каких-либо серьезных нарушений", - сказала на брифинге исполняющая обязанности пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани.

Кандидаты восьми оппозиционных партий, прошедшие в парламент, в знак протеста из-за "сфальсифицированных властями" 31 октября выборов, в состоявшихся в субботу мажоритарных выборах не участвовали.

"В новом парламенте правящая партия "Грузинская мечта" получит 90 депутатских мандатов, а восемь оппозиционных партий 60 мандатов. Мы вновь предлагаем оппозиции отказаться от бойкота и вернуться к политической деятельности в парламенте", - заявил журналистам исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

На будущей неделе при посредничестве аккредитованных в Грузии дипломатов состоится третья встреча представителей оппозиции и "Грузинской мечты". На предыдущих двух встречах лидеры оппозиции требовали назначения новых парламентских выборов, в противном случае они отказываются признавать итоги состоявшихся 31 октября выборов и брать депутатские мандаты.