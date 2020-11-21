Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

Революции 1991, 2004 и 2013-2014 годов изменили многих людей, а значит, и Украину, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с участниками революционных событий, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, которая состоялась 21 ноября под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Шмыгаль отметил, что самым большим достижением трех революций является новое сознание граждан и власти. Он подчеркнул, что страна никогда не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт нового общественного договора между украинцами и государством, сообщает "Урядовый портал".

"Не сомневаюсь, что Украина станет членом Европейского Союза. Но не менее важно, как мы - государство и общество - будем проходить этот путь, будем двигаться к европейским стандартам. Это ежедневные изменения, ежедневная работа, которая меняет нашу жизнь. Мы отказываемся от советских рудиментов в сознании, в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга. Меняется наша политическая культура, меняется общество", - заявил премьер-министр.

Он выразил уверенность, что этого не произошло бы без судьбоносных событий 1991, 2004 и 2013-14 годов

"И именно поэтому мы навсегда в долгу перед теми, кто положил свою жизнь ради лучшего будущего Украины", - отметил Шмыгаль.

"Мы не просто продемонстрировали, что хотим жить по европейским стандартам. Мы стали более открытыми для мира, а мир стал более открытым к Украине. Ежедневно наши международные партнеры демонстрируют это. Мы доказали всем, что украинский народ - это неотъемлемая часть европейской семьи, которая своей историей, своей культурой и своим языком создает свое будущее", - добавил премьер-министр.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayina-ne-zverne-z-yevropejskogo-shlyahu-adzhe-ce-klyuchovij-punkt-suspilnogo-dogovoru?fbclid=IwAR0PE1lIMdiI2iUo3B9MYiwheIBQVAykf_GDG19wQ2EbiBf8aIEN_3SEqrc