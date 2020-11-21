Политика

17:37 21.11.2020

Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

2 мин читать
Украина никогда не свернет с европейского пути, это ключевой пункт общественного договора между украинцами и государством – Шмыгаль

Революции 1991, 2004 и 2013-2014 годов изменили многих людей, а значит, и Украину, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с участниками революционных событий, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, которая состоялась 21 ноября под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Шмыгаль отметил, что самым большим достижением трех революций является новое сознание граждан и власти. Он подчеркнул, что страна никогда не свернет с европейского пути, ведь это ключевой пункт нового общественного договора между украинцами и государством, сообщает "Урядовый портал".

"Не сомневаюсь, что Украина станет членом Европейского Союза. Но не менее важно, как мы - государство и общество - будем проходить этот путь, будем двигаться к европейским стандартам. Это ежедневные изменения, ежедневная работа, которая меняет нашу жизнь. Мы отказываемся от советских рудиментов в сознании, в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга. Меняется наша политическая культура, меняется общество", - заявил премьер-министр.

Он выразил уверенность, что этого не произошло бы без судьбоносных событий 1991, 2004 и 2013-14 годов

"И именно поэтому мы навсегда в долгу перед теми, кто положил свою жизнь ради лучшего будущего Украины", - отметил Шмыгаль.

"Мы не просто продемонстрировали, что хотим жить по европейским стандартам. Мы стали более открытыми для мира, а мир стал более открытым к Украине. Ежедневно наши международные партнеры демонстрируют это. Мы доказали всем, что украинский народ - это неотъемлемая часть европейской семьи, которая своей историей, своей культурой и своим языком создает свое будущее", - добавил премьер-министр.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayina-ne-zverne-z-yevropejskogo-shlyahu-adzhe-ce-klyuchovij-punkt-suspilnogo-dogovoru?fbclid=IwAR0PE1lIMdiI2iUo3B9MYiwheIBQVAykf_GDG19wQ2EbiBf8aIEN_3SEqrc

Теги: #шмыгаль #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 21.11.2020
Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украина должна продолжать борьбу с коррупцией – временная поверенная в делах США Кристина Квин

Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украина должна продолжать борьбу с коррупцией – временная поверенная в делах США Кристина Квин

15:40 21.11.2020
Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Даты введения более жесткого карантина из-за распространения COVID-19 нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

15:13 21.11.2020
РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

15:11 21.11.2020
Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

13:49 21.11.2020
Правительство Нидерландов усиливает безопасность работы в интернете после инцидента с журналистом

Правительство Нидерландов усиливает безопасность работы в интернете после инцидента с журналистом

15:05 20.11.2020
Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников

Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников

05:17 20.11.2020
Обеспечение вакцинами населения ЕС начнется после получения разрешений

Обеспечение вакцинами населения ЕС начнется после получения разрешений

02:32 20.11.2020
Глава Еврокомиссии объяснила свою позицию по российской вакцине против коронавируса

Глава Еврокомиссии объяснила свою позицию по российской вакцине против коронавируса

18:36 19.11.2020
В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

14:44 19.11.2020
Премьер Украины обсудил с вице-президентом Еврокомиссии реформы и торгово-экономическое сотрудничество

Премьер Украины обсудил с вице-президентом Еврокомиссии реформы и торгово-экономическое сотрудничество

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

В "Евросолидарности" заявляют о готовящихся провокациях против Порошенко

Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

Порошенко примет участие в форуме по безопасности в Галифаксе

"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

В Грузии проходит второй тур парламентских выборов

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

Замглавы Офиса президента предлагает возобновить работу Рады регионов с привлечением мэров городов

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА