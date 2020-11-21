Для того чтобы сбылись мечты Евромайдана, Украина должна продолжать борьбу с коррупцией – временная поверенная в делах США Кристина Квин

Посольство США в Украине выразило поддержку Украине в стремлении к созданию успешной экономики и правового государства.

"Мы поддерживаем народ Украины и связанные с Евромайданом надежды на успешную экономику, на правительство, которое работает на благо украинцев, уважает их права и одинаково относится ко всем гражданам в соответствии с законом", - подчеркивает посольство в соцсети Twitter в субботу.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин в обнародованном пресс-службой посольства сообщении подчеркнула, что начатые в Украине реформы были бы невозможны без Евромайдана, однако Украине предстоит ещё многое сделать.

"Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупающими судей, народных депутатов и угрожающими журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдана не осуществятся", - заявила Квин.

"Украина также должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины", - добавила она.

Квин заверила, что США поддерживают связанные с Евромайданом надежды украинского народа на продолжение евроатлантической интеграции страны, полный суверенитет и территориальную целостность.