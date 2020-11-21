Политика

10:56 21.11.2020

В Грузии проходит второй тур парламентских выборов

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В Грузии проходит второй тур парламентских выборов

В Грузии в субботу проходит второй тур парламентских выборов.

Как заявила на брифинге в пятницу пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани, второй тур парламентских пройдет в 17 мажоритарных округах, также в Кутаиси должен пройти второй тур внеочередных выборов мэра.

По ее словам, участие во втором туре принимают по два кандидата в соответствующих мажоритарных округах, набравшие в ходе выборов 31 октября лучшие результаты, в целом представлены кандидаты от шести избирательных субъектов.

Она отметила, что избирателей в ходе второго тура будут обслуживать 1 тыс. 914 избирательных участков и еще 9 будут открыты в виде исключения.

"Также 80 спецучастков созданы для участия в выборах избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и на изоляции (карантин, самоизоляция). Общее число избирателей 2 млн 140 тыс. 210", - сообщила Иоселиани, отметив, что на всех участках голосование будет проходить с соблюдением всех необходимых для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 мер безопасности.

По информации пресс-спикера, для наблюдения за выборами 21 ноября зарегистрировано 9 тыс. 521 представителей избирательных субъектов, 47 тыс. 345 представителей 132 местных наблюдательских организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций.

В ЦИК также отметили, что в связи с проведением второго тура правительство Грузии сняло до 5:00 утра 22 ноября ограничения на передвижения, введенные в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. В Грузии, как сообщалось, действует ограничение на перемещение граждан с 22:00 вечера до 5:00 утра.

Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии, прошедших в парламент в ходе выборов 31 октября, после победы партии власти "Грузинская мечта" заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы и в знак протеста отказались участвовать во втором туре парламентских выборов. Они отказываются принимать депутатские мандаты и требуют назначения новых выборов.

По итогам голосования в первом туре парламентских выборов правящая партия "Грузинская мечта" по партийным спискам получила поддержку 48% избирателей, следующая за ней оппозиционная партия "Единое национальное движение - 27% голосов.

Теги: #грузия #выборы
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