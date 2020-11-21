Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

Экс-министр экономики и почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал Милованов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что перед страной стоят вызовы: Covid-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. "Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", - подчеркнул экс-министр.

Он также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни…Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - написал Милованов.