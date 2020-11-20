Замглавы Офиса президента предлагает возобновить работу Рады регионов с привлечением мэров городов

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает необходимым возобновить работу Рады регионов, к которой привлекать как глав областных государственных администраций (ОГА), так и мэров городов.

"Я за то, чтобы возобновить в ближайшее время Раду регионов, естественно, на основе глав ОГА, но и с привлечением мэров больших городов, и малых в том числе. Потому что в 2021 году денег в регионы уйдет еще больше в связи с децентрализацией. У них в руках будет ресурс и они должны понимать, как им распоряжаться, и двигаться всем вместе на какие-то большие национальные проекты, которые объявлены и президентом Зеленским, и Кабмином", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко отметил, что у регионов есть свои потребности и есть общая политика государства, которую продвигает власть, например, проект "Большое строительство". "Сейчас есть проект у вице-премьера Михаила Федорова по интернетизации регионов, в которые не дошел широкополосный интернет. Это большой национальный проект. Интернет должны получить объекты инфраструктуры, школы, больницы, садики, а затем он дойдет и до людей", - указал он.

"Будем прислушиваться и понимать специфику каждого региона, потому что мэру что-то лучше видно на месте, чем нам здесь. Но есть какие-то централизованные вещи, необходимые для безопасности страны", - подчеркнул замглавы Офиса президента.