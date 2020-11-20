Политика

18:25 20.11.2020

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

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Центральной власти необходимо больше коммуницировать с мэрами, в том числе при принятии решений, связанных с карантинными мерами в условиях пандемии COVID-19, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Для меня самая главная проблема с мэрами – недостаток коммуникации. С ними никто особо не разговаривал, и они особо не разговаривали, и не могли достучаться сюда. У каждого мэра есть какие-то желания. Я имею в виду, как он себя видит дальше, что он хочет дальше делать и т.д. Каждый индивидуален. Но главная проблема – это недостаток коммуникации. Я думаю, что мы сможем начать нормально коммуницировать, мы уже это начали делать. Но нам все же нужно притереться, и понимать, как мы будем дальше работать", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко уверен, что удастся найти точки соприкосновения с местными властями. "Потому что первое – децентрализация, которая продолжается, и это весомый аргумент. Но и с другой стороны, есть центральная власть, и мэры все равно без неё не всё могут сделать. То есть это взаимный процесс, это выгодно и им, и нам, несмотря на децентрализацию, к которой мы все идем", - отметил он.

При этом замглавы ОП считает ненормальной демонстративную реакцию мэров ряда городов на решение Кабинета министров о карантине выходного дня. Он обратил внимание, что местные власти в каких-то случаях не видят общую картину, куда может развиваться ситуация с COVID-19 в стране, а в Киеве ее видят.

"Карантинные решения, к сожалению, приходится принимать, ведь ответственность лежит на премьере, министре здравоохранения, они вынуждены идти на такие меры. Именно это мы пытаемся донести мэрам. Да, есть какие-то случаи, где можно что-то поменять, доделать, но общая картина ясна. Нам приходится на это идти. И мы в Украине не уникальны в этой ситуации, это происходит и в Европе и во всем мире", - подчеркнул он.

Теги: #тимошенко #офис_президента #коммуникация
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