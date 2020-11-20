Политика

18:15 20.11.2020

В "Евросолидарности" заявляют о готовящихся провокациях против Порошенко

2 мин читать
В "Евросолидарности" заявляют о готовящихся провокациях против Порошенко

Провокации, направленные против пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко и возглавляемой им партии "Европейская солидарность" организовываются по заказу Офиса президента, утверждает народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев.

Как сообщается на сайте политсилы в пятницу, утром прошел пикет офиса партии, часть участников которого не смогли объяснить сути своих требований, отказывались от общения и прятали лица. По информации Арьева, планируется также провокация возле дома Порошенко.

"Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под зданием, где расположен офис "Европейской солидарности", - сказал Арьев.

Нардеп с журналистами приехал в место сбора пикетчиков, которые отказались объяснять цель собрания и, увидев представителей СМИ, разбежались, отмечается в сообщении.

"Времена титушек, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса президента Украины, лично Зеленского… Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко", - сказал парламентарий.

Он высказал убеждение, что Офис президента "собирает проплаченных людей для того, чтобы опорочить годовщину Революции достоинства", отвлечь внимание от провалов власти и коллаборации с пророссийской "пятой колонной". Арьев также считает, что произошедшее является проявлением слабости власти и ее боязнью брать на себя ответственность за результаты своей деятельности.

Источник: https://eurosolidarity.org/2020/11/20/na-zamovlennya-ofisu-prezydenta-naperedodni-richnyczi-majdanu-gotuyutsya-provokacziyi-proty-poroshenka-volodymyr-aryev/

Теги: #провокации #порошенко #евросолидарность #арьев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 19.11.2020
Порошенко: обыски в музее Революции достоинства – однозначный символ реванша

Порошенко: обыски в музее Революции достоинства – однозначный символ реванша

16:51 18.11.2020
"Евросолидарность" призывает Раду урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования

"Евросолидарность" призывает Раду урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования

13:52 17.11.2020
"Евросолидарность" инициирует увольнение Гетманцева с должности главы налогового комитета парламента

"Евросолидарность" инициирует увольнение Гетманцева с должности главы налогового комитета парламента

12:43 17.11.2020
Порошенко призвал немедленно вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Порошенко призвал немедленно вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование

19:53 16.11.2020
Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

18:56 16.11.2020
"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

10:44 16.11.2020
Кандидат от "Евросолидарности" Туренко побеждает на выборах мэра Украинки

Кандидат от "Евросолидарности" Туренко побеждает на выборах мэра Украинки

18:11 12.11.2020
Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

13:41 11.11.2020
"Будет "переть плугом" ради решения проблем львовян". Порошенко призвал поддержать Синютку на выборах

"Будет "переть плугом" ради решения проблем львовян". Порошенко призвал поддержать Синютку на выборах

11:55 11.11.2020
И.Геращенко призывает "Голос" поддержать кандидатов в мэры от "Евросолидарности" во втором туре виборов

И.Геращенко призывает "Голос" поддержать кандидатов в мэры от "Евросолидарности" во втором туре виборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО

В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом - Минреинтегации

ПОСЛЕДНЕЕ

Избрание депутатов от "Слуги народа" секретарями горсоветов может быть выгодно мэрам - замглавы Офиса президента

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

Замглавы Офиса президента предлагает возобновить работу Рады регионов с привлечением мэров городов

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Нардеп Юрчишин готов обратиться в Офис генпрокурора и ГБР о заведомо ложном сообщении Кузьмина о преступлении во время Революции Достоинства

Избранная президентом Молдовы Санду не признала долги за поставки российского газа в Приднестровье

Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана - мнение

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА