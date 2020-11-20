В "Евросолидарности" заявляют о готовящихся провокациях против Порошенко

Провокации, направленные против пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко и возглавляемой им партии "Европейская солидарность" организовываются по заказу Офиса президента, утверждает народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев.

Как сообщается на сайте политсилы в пятницу, утром прошел пикет офиса партии, часть участников которого не смогли объяснить сути своих требований, отказывались от общения и прятали лица. По информации Арьева, планируется также провокация возле дома Порошенко.

"Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под зданием, где расположен офис "Европейской солидарности", - сказал Арьев.

Нардеп с журналистами приехал в место сбора пикетчиков, которые отказались объяснять цель собрания и, увидев представителей СМИ, разбежались, отмечается в сообщении.

"Времена титушек, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса президента Украины, лично Зеленского… Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко", - сказал парламентарий.

Он высказал убеждение, что Офис президента "собирает проплаченных людей для того, чтобы опорочить годовщину Революции достоинства", отвлечь внимание от провалов власти и коллаборации с пророссийской "пятой колонной". Арьев также считает, что произошедшее является проявлением слабости власти и ее боязнью брать на себя ответственность за результаты своей деятельности.

Источник: https://eurosolidarity.org/2020/11/20/na-zamovlennya-ofisu-prezydenta-naperedodni-richnyczi-majdanu-gotuyutsya-provokacziyi-proty-poroshenka-volodymyr-aryev/