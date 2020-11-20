Политика

17:30 20.11.2020

Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

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Зеленский просит главу Венецианской комиссии об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения непоправимого вреда антикоррупционной реформе решением Конституционного суда Украины (КС) от 27 октября.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения возникшего в Украине кризиса. Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КС и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок.

 

Теги: #конституционный_суд #венецианская_комиссия #зеленский
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