Политика

12:56 20.11.2020

Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана - мнение

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Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана - мнение

Эксперты считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана.

"Тут изменить ситуацию коренным образом может только президент… Год назад, встречаясь с родственниками погибших героев Небесной сотни он заявил, что расследование по делам Майдана - это одно из приоритетных дел для него. Очень хорошее заявление, но оно как-то потонуло, и в течение года никак не было реализовано. Я думаю, что Владимиру Зеленскому сегодня надо объявить, что он берет это расследование под личный контроль", - сказал руководитель Центра содействия реформам Георгий Чижов на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По его словам, президенту надо навести порядок в Государственном бюро расследований, "чтобы с одной стороны следствие работало системно, а не зависело от личности… и чтобы у общества появилась возможность хоть как-то доверять тому, что происходит… доверять обвинительному заключению, которое, я надеюсь, будет когда-нибудь оглашено".

Он напомнил, что недавно следователь ГБР Андрей Ена, который руководил следственными экспериментами на улице Институтской в центре Киева, умер от коронавируса, и в настоящее время существуют большие опасения, что все, что было наработано им, может неадекватно быть передано другим следователям.

По мнению директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, за семь лет, прошедших после Революции Достоинства, никаких существенных успехов по расследованию преступлений против Майдана нет, "кроме того, что было создано специальное управление по расследованию преступлений против Майдана".

Теги: #расследование #майдан #зеленский
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