Политика

12:36 20.11.2020

В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

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В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

В Офисе президента Украины считают, что если для сохранения курса страны на построение прозрачного демократического государства нужен свой список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то его нужно внедрить.

"Практически все наши внешнеполитические партнеры заняли очень четкую позицию по последним инициативам президента Зеленского, который в свою очередь категорически против реванша старых непрозрачных форматов. В том же споре с судьями Конституционного суда, которые явно пошли на поводу интересов отдельных политических групп, симпатии всех без исключения западных институтов на стороне Владимира Александровича. Об этом многократно прямо было сказано", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он указал, что последний пример - крайне жесткая редакционная колонка Washington Post, в которой "четко заявлена базовая позиция: западные политические элиты должны максимально поддержать украинского президента и позволить ему удержать курс на прозрачное демократическое украинское государство".

"Если для этого нужен свой "список Магнитского" для украинских судей и олигархов, то такой санкционный список немедленно должен быть создан", - подчеркнул Подоляк.

Теги: #конституционный_суд #офис_президента
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