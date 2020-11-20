Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму
Миссия США при ООН призвала Россию немедленно прекратить ее нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.
"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить ее нарушения в оккупированном Крыму, освободить всех украинцев, несправедливо заключенных за мирную оппозицию, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом", - говорится в сообщении Миссии в Twitter в пятницу.
Также в Миссии США при ООН подчеркнули, что оккупация Россией Крымского полуострова серьезно подорвала основные свободы слова, вероисповедания или убеждений, мирных собраний и союзов, заставив многих бежать. "Мы поддерживаем крымчан, гражданское общество и правозащитников, работающих над защитой этих прав", - подчеркнули в Миссии.
"США гордится быть соавтором и голосовать за резолюцию о положении прав человека в Крыму. Ситуация там остается ужасной, поскольку российская оккупационная власть применяет силу и запугивание для подавления инакомыслия и оппозиции", - подчеркнули в Миссии США при ООН.
Источник: https://twitter.com/USUN/status/1329539766564622336?s=20