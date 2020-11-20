Активизация сотрудничества совбезов Украины и Польши в новом формате станет существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины поддерживает мнение руководителя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павла Солоха касательно поддержки Украины со стороны НАТО и выступил за активизацию сотрудничества украинского и польского совбезов в новом формате.

"Вчера мой коллега - руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох сделал важное заявление о том, что НАТО должно помогать Украине и Грузии укреплять их устойчивость ввиду угрозы со стороны России. Полностью поддерживаю мнение Павла Солоха о важности сохранения единства, обогащения союзнического потенциала в оборонной сфере", - написал Данилов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Секретарь СНБО Украины отметил, что эти слова его польского коллеги - очередное подтверждение последовательной поддержки польской стороной Украинского государства в его европейских и евроатлантических стремлениях, поскольку только вместе страны-члены НАТО и их партнеры могут противостоять общему врагу.

"Очень важно, что, несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, мы продолжаем успешно сотрудничать и двигаться вперед. Мы с Павлом Солохом постоянно находимся на связи, обсуждаем актуальные вызовы в сфере безопасности. Думаю, что существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства станет активизация сотрудничества наших ведомств в новом формате вроде "Люблинского треугольника", - написал Данилов.