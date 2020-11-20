Послы G7 в Украине выступают за честный и прозрачный отбор новых судей КС

Послы стран "Большой семерки" в Украине выступают за обеспечение честного и прозрачного отбора новых судей Конституционного суда Украины.

"Вчера послы стран G7 встретились с президентом Зеленским и подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежание дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ. Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.