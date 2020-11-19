Кравчук: Украина подала списки из 11 человек на обмен с РФ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подала списки на обмен удерживаемыми лицами, которые включают 11 человек, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", сказал Кравчук в интервью изданию "Громадське".

Он отметил, что вопрос ставится более широко. "Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают от различных форм давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", сообщил Кравчук.

По его словам, план украинской делегации состоит в том, чтобы обменять тех людей, списки которых подготовлены, затем действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-ne-perehodit-nikakih-krasnyh-linij-po-voprosam-donbassa-intervyu-s-leonidom-kravchukom