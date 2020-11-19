Политика

20:42 19.11.2020

ЕС приветствовал прекращение огня в Карабахе и призвал расследовать военные преступления

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ЕС приветствовал прекращение огня в Карабахе и призвал расследовать военные преступления

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Европейского союза выразил в четверг одобрение достигнутого в Нагорном Карабахе прекращения огня.

"Европейский союз приветствует остановку боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него после достигнутого 9 ноября при посредничестве России прекращения огня между Арменией и Азербайджаном", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

ЕС призвал все стороны и впредь строго соблюдать режим прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы, всех региональных игроков воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня, а также к полному и незамедлительному выводу всех иностранных боевиков из региона.

"Любые военные преступления, которые могли быть совершены, должны быть расследованы", - подчеркивается в документе.

ЕС намерен внимательно следить за выполнением положений о прекращении огня, особенно в том, что касается его механизма мониторинга.

В Евросоюзе считают, что прекращение боевых действий - это только первый шаг к урегулированию давнего нагорно-карабахского конфликта. В заявлении указывается на необходимость "возобновить усилия для согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха".

"Поэтому ЕС вновь заявляет о своей полной поддержке международного формата Минской группы ОБСЕ во главе с ее сопредседателями и личного представителя действующего председателя ОБСЕ для достижения этой цели. ЕС готов внести эффективный вклад в формирование прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, в том числе, насколько это возможно, посредством поддержки стабилизации, постконфликтного восстановления и мер укрепления доверия", - сказано в документе.

ЕС напомнил о своем твердом неприятии применения силы, в частности, кассетных боеприпасов и зажигательного оружия, как средства разрешения споров. В заявлении подчеркивается, что должно соблюдаться международное гуманитарное право, и содержится призыв к сторонам конфликта выполнять достигнутые 30 октября в Женеве договоренности об обмене военнопленными и о репатриации человеческих останков.

ЕС указал на важность обеспечения гуманитарного доступа и наилучших возможных условий для добровольного, безопасного, достойного и надежного возвращения перемещенного населения в Нагорный Карабах и вокруг него.

Подчеркнута также важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе.

"Европейский союз и его государства-члены уже предоставляют значительную гуманитарную помощь для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения, пострадавшего от конфликта, и готовы предоставить дальнейшую помощь", - заверили в Брюсселе.

Теги: #заявление #евросоюз #карабах
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