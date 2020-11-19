Зеленский подписал закон о согласовании терминологии законодательства об уголовных правонарушениях, совершенных из корыстных побуждений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 17 закона Украины "О публичных закупках" в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" № 954-IX, который парламент принял 3 ноября 2020 года.

"Документ имеет целью согласование терминологии, введенной законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" (№ 2617-VIII), который Верховная Рада поддержала 22 ноября 2018г, с терминологией, применяемой в других законодательных актах", - сообщает в четверг пресс-служба президента.

Так, закон вносит изменения в пункты 5 и 6 ч.1 ст.17 закона Украины "О публичных закупках", заменив слова "преступление, совершенное из корыстных побуждений, в частности, связанное" на словосочетание "уголовное правонарушение, совершенное из корыстных побуждений, в частности, связанное".

Этот закон вступает в силу на следующий день после опубликования.