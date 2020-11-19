Политика

18:36 19.11.2020

В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

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В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

В Европейском Союзе заявляют, что указ президента России Владимира Путина, облегчающий признание РФ документов и регистраций автомобилей жителей так называемым ЛНР и ДНР, противоречит Минским договоренностям и призвали воздержаться от действий, которые противоречат достигнутым соглашениям.

Соответствующий комментарий представителя Внешней дипломатической службы ЕС распространен в четверг в Брюсселе.

В частности, в ЕС считают, что подписанный Путиным 4 ноября указ, облегчающий признание Российской Федерацией документов и регистраций транспортных средств, выданных гражданам и постоянным жителям Донецкой и Луганской областей Украины, представляет собой "еще одну попытку России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины". "Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных правительству территорий в Украину и вместо этого полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - сказано в комментарии.

При этом представитель заверил, что ЕС "неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Кроме того, он напомнил, что в 2019 году Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей выпустили руководство по обработке заявлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, чтобы обеспечить уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #рф #ес #ордло
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