Политика

17:27 19.11.2020

Разумков и Степанов имеют самые низкие антирейтинги доверия среди политиков - опрос

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Разумков и Степанов имеют самые низкие антирейтинги доверия среди политиков - опрос

Наибольшим недоверием украинцев среди политиков пользуются Петр Порошенко, ему не доверяют 74% граждан, Юлия Тимошенко (72%) и Арсен Аваков (67%). При этом самый низкий антирейтинг доверия у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и министра здравоохранения Максима Степанова -  им не доверяют всего 36% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября.

Согласно данным рейтинга, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 51% украинцев. При этом, глава государства пользуется наибольшим доверием среди населения (ему доверяют 46%). 

Что касается действий власти по борьбе с коронавирусом, то, по данным опроса, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в этом направлении , 60% - недовольны.

Деятельностью председателя Разумкова довольны 33%, недовольны - 48%, премьер-министра Шмыгаля - 23% и  60% соответственно, Верховной Рады - 19% и 72%, Максима Степанова - 33% и 55%. 

Меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, считают оптимальными 48% опрошенных, 24% - слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими.

Опрос проведен с 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Заказчик опроса – отсутствует. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Теги: #опрос
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