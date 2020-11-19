Политика

17:27 19.11.2020

Порошенко: обыски в музее Революции достоинства – однозначный символ реванша

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Порошенко: обыски в музее Революции достоинства – однозначный символ реванша

 Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что снятие заочного ареста с экс-президента Украины Виктора Януковича и обыски в музее Революции достоинства являются однозначными символами реванша.

"Подвиг Героев Небесной Сотни навсегда будет запечатлен не только в сердцах украинского народа, но и в украинской истории. На этом подвиге будут воспитываться поколения украинцев. И поэтому сегодня наша команда, львовская команда во главе с Олегом Синюткой, члены семей Героев Небесной Сотни, перед которыми украинский народ в долгу, здесь для того, чтобы почтить их память. И это символ отношения украинцев к подвигу Героев Небесной Сотни", - заявил Порошенко во время встречи с семьями погибших участников Революции достоинства, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Но сегодня есть и другой символ, который демонстрирует власть, тот "подарок", который она приготовила для украинцев. Она игнорирует достижения Революции Достоинства, разрушает их, пытается разрушить декоммунизацию, разрушает люстрацию, имплементируя в Офис президента, в правоохранительные органы тех, кто пять лет скрывался за рубежом от украинского правосудия", - добавил он.

Комментируя обыски, которые прошли утром 19 ноября в музее Революции достоинства, Порошенко заявил, что власть "боится идей, которые вдохновили украинцев во время Революции Достоинства".

"Наша действующая власть ментально другая. Они пришли к своему пониманию Революции Достоинства в сценках "95 квартала". Когда на Майдане убивали людей - они шутили с тем, что хорошо бы тех, кто пострадал, одеть в шерсть, а полиции выдать эбонитовые палки. Шутили над нашим суверенитетом и над нашим государством. И очень хорошо, что сейчас народ прозревает", - убежден Порошенко.

Он подчеркнул, что цель его команды – привести Украину к членству в Европейском Союзе и НАТО,

"И никакие видосики, никакие обыски, никакие уголовные дела, никакие издевательства над членами семей Героев Небесной Сотни не остановят этот наше движение", - отметил нардеп.

"От имени всей нашей команды, от имени всех украинцев, которые разделяют наши ценности, хочу поблагодарить семьи Небесной Сотни, хочу почтить память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, память украинских героев, которые отдали свою жизнь во время операции ООС. Несмотря на то, что власть не желает отмечать День Достоинства и Свободы, который был введен моим указом, - Украина и украинцы его будут отмечать, и это золотыми буквами останется историей Украины. Как мы преодолеем тот реванш, то пренебрежение к Украине, которую демонстрирует действующая власть - так мы преодолеем и агрессора, и освободим украинскую землю. Дело, за которое отдали свою жизнь и Герои Небесной Сотни, и наши воины на фронте, точно приведет нас к победе", - добавил он.

Как сообщалось, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром 19 ноября. Генеральный директор музея Игорь Пошивайло также сообщил, что следователи полиции и СБУ провели обыски у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу еще двух помещений Национального музея Революции Достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил он.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Источник: https://eurosolidarity.org/2020/11/19/symvol-revanshu-i-strahu-vlady-pered-ideyamy-majdanu-poroshenko-pro-obshuky-v-muzeyi-revolyucziyi-gidnosti/

Теги: #обыск #порошенко #музей
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