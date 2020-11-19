В Тегеране предупреждают о серьезных последствиях в случае попытки США ударить по Ирану

Любая атака США на Иран приведет к полномасштабной войне, заявил в интервью агентству Associated Press Хосейн Дехган, советник руководителя Исламской республики Али Хаменеи.

"Мы не поддерживаем кризис, мы не поддерживаем войну, мы не преследуем цели начинать войну", - сказал он.

"Ограниченный тактический конфликт может обернуться полномасштабной войной. Определенно ни США, ни регион, ни мир не смогут выдержать такого всеобъемлющего кризиса", - отметил Дехган.

Агентство напоминает, что Дехган ранее служил в Корпусе стражей Исламской революции, был министром обороны, а в 2021 году намерен принять участие в выборах президента Ирана.

Ранее в ноябре американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что ближайшим советникам Дональда Трампа удалось убедить президента в нецелесообразности нанесения удара по ядерному объекту Ирана.

Издание пишет, что Трамп спрашивал у советников на встрече в Овальном кабинете, есть ли у него варианты принятия мер против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели.

Встреча, на которой присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, состоялась на следующий день после того, как инспекторы МАГАТЭ сообщили о том, что запасы урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные ядерным соглашением по иранской ядерной программе. США вышли из этого соглашения в 2018 году.

Присутствовавшие на встрече предупредили Трампа, что удар по объектам Ирана может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства, отметила газета.

По мнению The New York Times, удар почти наверняка был бы нацелен на иранский ядерный объект в Натанзе.

Газета пишет, ссылаясь на сообщения источников, что Трамп, "возможно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников, включая ополченцев в Ираке".

Она обращает внимание, что нанесение удара по Ирану "настолько отравит отношения США с Тегераном, что Джо Байдену в случае признания его президентом будет гораздо труднее возродить соглашение по иранскому атому от 2015 года, что он обещал сделать".