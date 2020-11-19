Политика

14:46 19.11.2020

Более 51 млн грн выделено дополнительно для повторного голосования на местных выборах - ЦИК

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Более 51 млн грн выделено дополнительно для повторного голосования на местных выборах - ЦИК

Центральная избирательная комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение 22 ноября повторного голосования на местных выборах.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, всего выделено 51 млн 378 тыс. 600 грн для восьми областных государственных администраций (ОГА).

Согласно приложению к постановлению Центризбиркома, самая большая сумма предусмотрена для Днепропетровской ОГА - более 16 млн грн. Далее следуют Львовская (почти 12,5 млн грн) и Николаевская ОГА (более 7 млн грн).

Кроме того, ЦИК утвердила средние нормы расходов территориальных и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение повторных местных выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году.

22 ноября в 11 городах Украины состоится повторное голосование на выборах мэров.

 

Теги: #цик #выборы
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