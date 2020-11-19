Политика

14:46 19.11.2020

Гуманитарная подгруппа ТКГ начала заседание: обсуждается разблокирование работы КПВВ

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Гуманитарная подгруппа ТКГ начала заседание: обсуждается разблокирование работы КПВВ

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в 14:00 19 ноября начала внеочередное заседание в режиме видеоконференции, сообщает украинская делегация в ТКГ в соцсети Facebook.

"Неоднократные обращения украинской стороны и давление наших международных партнеров дали свои результаты. Основной вопрос для обсуждения: разблокирование работы КПВВ", - указывается в сообщении.

Ранее украинская делегация обратилась к российской стороне с предложением провести внеочередные заседания рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.

Как сообщалось, 10 ноября на линии разграничения сторон в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны линии разграничения сторон начали работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), однако, как сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook, российская сторона блокировала работу пунктов пропуска и не пропускает через них людей.

 

Теги: #ткг #кпвв
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