Премьер Украины обсудил с вице-президентом Еврокомиссии реформы и торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом состояние реформ в Украине и торгово-экономическое сотрудничество Украины и Европейского союза.

Как сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины, в ходе онлайн-встречи в четверг глава украинского правительства предложил провести, в частности, встречу вместе с торговыми экспертами для выработки совместных инициатив.

Шмыгаль поблагодарил Домбровскиса и ЕС за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, в проведении реформ и в евроинтеграционных и евроатлантических устремлениях, а также выразил надежду на успешное проведение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, запланированного на декабрь.