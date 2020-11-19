Политика

12:27 19.11.2020

Глава Верховного суда Украины: судебная система работает в условиях нестабильности из-за отсутствия стратегии реформирования

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Глава Верховного суда Украины: судебная система работает в условиях нестабильности из-за отсутствия стратегии реформирования

Судьи в Украине находятся в стрессовом состоянии из-за отсутствия четкого понимания стратегии реформирования судебной системы, считает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

"Хочу обратить внимание на то, что условия, в которых работает сегодня судебная система, не являются такими, которые бы способствовали достижению нашей общей цели. Судебная система чувствует нестабильность, нет фактически стратегии и четкого плана реформирования, каких-то ожидаемых изменений", - заявила Данишевская в ходе онлайн-конференции "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в четверг.

При этом она подчеркнула: "Когда судьи находятся в стрессовом состоянии, то, как бы мы их не критиковали, вряд ли мы можем ожидать спокойного и взвешенного правосудия".

По ее словам, в таких условиях работы судьи не могут быть "образцовыми".

Также Данишевская отметила, что судебная система "чувствует вмешательство с позиции финансового обеспечения".

"У нас нет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить те гарантии, которые установлены законами", - сказала она.

Также Данишевская отметила, что есть уголовные дела, в которых фигурируют судьи Высшего антикоррупционного суда.

"Это ли не вмешательство в их деятельность? Как обеспечиваются возможности для непредвзятого правосудия?", - выразила недоумение глава Верховного суда.

Теги: #верховный_суд #данишевская
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