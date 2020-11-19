Кулеба поздравил нового главу МИД Армении с назначением на должность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Ару Айвазяна с назначением на должность главы МИД Армении.

"Поздравляю Ара Айвазяна с назначением министром иностранных дел Армении. Надеюсь на совместную работу и развитие двусторонних отношений Украина-Армения", - написал Кулеба в соцсети Twitter в четверг.

18 ноября, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении с должности главы МИД Зограба Мнацаканяна и назначении министром его заместителя Айвазяна.