Политика

10:46 19.11.2020

Кулеба поздравил нового главу МИД Армении с назначением на должность

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Кулеба поздравил нового главу МИД Армении с назначением на должность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Ару Айвазяна с назначением на должность главы МИД Армении.

"Поздравляю Ара Айвазяна с назначением министром иностранных дел Армении. Надеюсь на совместную работу и развитие двусторонних отношений Украина-Армения", - написал Кулеба в соцсети Twitter в четверг.

18 ноября, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении с должности главы МИД Зограба Мнацаканяна и назначении министром его заместителя Айвазяна.

 

Теги: #кулеба #поздравления #армения
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