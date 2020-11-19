Культура и креативность останутся в центре сотрудничества Украины с ЕС - посол Маасикас

Предоставленный Европейским союзом Украине пакет поддержки в EUR190 млн охватывает в том числе поддержку культуры и креативного сектора Украины, отмечает глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС продемонстрировал солидарность с Украиной перед лицом кризиса пандемии, быстро мобилизировав пакет поддержки на 190 млн евро, охватывающий кризис в области здравоохранения и облегчение социально-экономического положения, в частности для малых и средних предприятий, который также охватывает креативный сектор, уязвимые группы и гражданское общество", - сказал Маасикас на форуме "Креативная Украина" в Киеве в четверг.

"Культура и креативность останутся в центре нашего сотрудничества, как сам сектор, так и как набор взглядов и ценностей, которые, я уверен, мы разделяем с украинским народом", - добавил глава представительства ЕС.