Зеленский видит креативную экономику как приоритет стратегического развития Украины
Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины считает президент Владимир Зеленский считает.
"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины. Для этого у нас есть талантливые люди, уникальный культурный ресурс, у нас есть наследие. Сейчас креативные индустрии напоминают Феникса, который восстает из пепла: восстает обновленным, молодым, сильным и адаптированным к новой жизни и к новой реальности", - сказал он в приветственном слове для IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина", который проходит в четверг.
Зеленский подчеркнул, что государство в свою очередь сделает все, чтобы новая реальность для креативной индустрии была комфортной, а условия максимально благоприятными.