Политика

09:23 19.11.2020

Британский премьер представил план "зеленой промышленной революции" стоимостью порядка 12 млрд фунтов

3 мин читать
Британский премьер представил план "зеленой промышленной революции" стоимостью порядка 12 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки "зеленых" отраслей и борьбы с изменением климата, предусматривающий расходы на сумму в общей сложности порядка 12 млрд фунтов стерлингов ($15,9 млрд).

План "зеленой промышленной революции", представленный Джонсоном в колонке газеты Financial Times, предполагает, что с 2030 года в стране не будут продаваться новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. В соответствии с планом, правительство будет поддерживать производство электромобилей, развитие гидроэнергетики, а также ветроэнергетики и ядерной энергетики, а также меры повышения энергоэффективности жилья.

"Мой план, состоящий из 10 пунктов, создаст, поддержит и защитит порядка 250 тыс. рабочих мест в сегменте "зеленой" экономики, а также обеспечит прогресс на пути Великобритании к цели стать экономикой с нулевыми выбросами парниковых газов к 2050 году", - заявил Джонсон.

Первый пункт плана Джонсона предполагает быстрое развитие оффшорной ветроэнергетики: мощности в этой сфере должны увеличиться в четыре раза - до 40 гигаватт к 2030 году. "Мы сделаем Британию Саудовской Аравией в сфере ветроэнергетики, чтобы иметь достаточно мощностей для обеспечения электричеством каждого дома к 2030 году", - заявил он.

Второй пункт предусматривает инвестиции в размере до 500 млн фунтов в сферу гидроэнергетики, третий - реализацию новых проектов ядерных реакторов.

В соответствии с четвертым пунктом плана, Великобритания будет содействовать развитию рынка электромобилей и потратит более 2,8 млрд фунтов на эти цели, в том числе на строительство зарядных станций. "Это позволит нам положить конец продаже новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Мы, однако, допускаем продажи гибридных автомобилей до 2035 года", - заявил Джонсон.

Четвертый пункт, возможно, является самым радикальным в плане Джонсона, поскольку передвигает на 10 лет вперед озвученную ранее цель отказа от машин с бензиновыми и дизельными двигателями, отмечают эксперты. Франция и Испания ставят для себя такую же цель на 2040 год, Ирландия и Нидерланды - также на 2030 год, и лишь одна страна - Норвегия - планирует добиться ее к 2025 году.

Пятый пункт плана Джонсона предусматривает развитие "чистого" общественного транспорта и строительство сотен миль велодорожек, шестой - использование самолетов и судов с нулевым уровнем выбросов, седьмой - инвестиции в размере 1 млрд фунтов в повышение энергоэффективности жилья, школ и больниц, восьмой - инвестиции в размере 1 млрд фунтов в технологии улавливания и удержания CO2.

В соответствии с девятым пунктом, в стране должны ежегодно - вплоть до 2025 года - высаживаться деревья на площади 30 тыс. гектаров для улучшения природных возможностей в плане поглощения углекислого газа.

Десятый пункт плана Джонсона предполагает разработку в Великобритании передовых технологий производства с низким уровнем выбросов и превращение лондонского Сити в глобальный центр "зеленого" финансирования.

Джонсон сообщил, что его правительство планирует подготовить четкий график для реализации плана "зеленой" трансформации.

"В преддверии глобальной конференции по климату COP26, которая пройдет в Глазго в ноябре 2021 года, Великобритания стремится утвердить свои позиции глобального лидера в климатической политике", - заявил главный аналитик Wood Mackenzie Том Хеггарти.

 

Теги: #великобритания #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:10 18.11.2020
Меры изоляции из-за COVID-19 ведут к росту радикальных настроений у молодежи, считает британская полиця

Меры изоляции из-за COVID-19 ведут к росту радикальных настроений у молодежи, считает британская полиця

15:01 16.11.2020
Посольство Великобритании: РФ должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

Посольство Великобритании: РФ должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

06:16 15.11.2020
В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19, в Британии - свыше 460

В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19, в Британии - свыше 460

12:22 13.11.2020
Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

17:01 08.11.2020
Джонсон выразил надежду на то, что Лондон и Вашингтон смогут заключить торговое соглашение

Джонсон выразил надежду на то, что Лондон и Вашингтон смогут заключить торговое соглашение

14:27 05.11.2020
Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

Посол Великобритании посетила админграницу с временно оккупированным Крымом

22:52 04.11.2020
Степанов: Украина может присоединиться к производству вакцины AstraZeneca от коронавируса

Степанов: Украина может присоединиться к производству вакцины AstraZeneca от коронавируса

13:03 04.11.2020
Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

Украина и РФ вступили в связанное со спором по евробондам на $3 млрд дело "Тайм Трэвел" в Верховном суде Великобритании

04:57 31.10.2020
Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

18:46 29.10.2020
МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

МВД Украины инициирует диалог с Великобританией по упрощению визовых требований – Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В комитете Генассамблеи ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в Крыму – Кулеба

В НАТО напомнили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних реформах

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

В Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по е-декларированию и деятельности КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский видит креативную экономику как приоритет стратегического развития Украины

В комитете Генассамблеи ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в Крыму – Кулеба

Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

Трамп продолжает заявлять, что выиграл президентские выборы

"Евросолидарность" призывает Раду урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования

Избранная президентом Молдовы Санду обещала развивать отношения с Москвой и "строить Европу" в своей стране

В НАТО напомнили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних реформах

Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию вопроса с кассовыми аппаратами для ФЛП, в среду будет срочное совещание

Синютка с незначительным отрывом опережает Садового во 2-ом туре выборов мэра Львова - опрос Socis

До конца года Рада должна рассмотреть возобновление конкурсов на госслужбу и отмену нормы о «политических увольнениях» - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА