Британский премьер представил план "зеленой промышленной революции" стоимостью порядка 12 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки "зеленых" отраслей и борьбы с изменением климата, предусматривающий расходы на сумму в общей сложности порядка 12 млрд фунтов стерлингов ($15,9 млрд).

План "зеленой промышленной революции", представленный Джонсоном в колонке газеты Financial Times, предполагает, что с 2030 года в стране не будут продаваться новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. В соответствии с планом, правительство будет поддерживать производство электромобилей, развитие гидроэнергетики, а также ветроэнергетики и ядерной энергетики, а также меры повышения энергоэффективности жилья.

"Мой план, состоящий из 10 пунктов, создаст, поддержит и защитит порядка 250 тыс. рабочих мест в сегменте "зеленой" экономики, а также обеспечит прогресс на пути Великобритании к цели стать экономикой с нулевыми выбросами парниковых газов к 2050 году", - заявил Джонсон.

Первый пункт плана Джонсона предполагает быстрое развитие оффшорной ветроэнергетики: мощности в этой сфере должны увеличиться в четыре раза - до 40 гигаватт к 2030 году. "Мы сделаем Британию Саудовской Аравией в сфере ветроэнергетики, чтобы иметь достаточно мощностей для обеспечения электричеством каждого дома к 2030 году", - заявил он.

Второй пункт предусматривает инвестиции в размере до 500 млн фунтов в сферу гидроэнергетики, третий - реализацию новых проектов ядерных реакторов.

В соответствии с четвертым пунктом плана, Великобритания будет содействовать развитию рынка электромобилей и потратит более 2,8 млрд фунтов на эти цели, в том числе на строительство зарядных станций. "Это позволит нам положить конец продаже новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Мы, однако, допускаем продажи гибридных автомобилей до 2035 года", - заявил Джонсон.

Четвертый пункт, возможно, является самым радикальным в плане Джонсона, поскольку передвигает на 10 лет вперед озвученную ранее цель отказа от машин с бензиновыми и дизельными двигателями, отмечают эксперты. Франция и Испания ставят для себя такую же цель на 2040 год, Ирландия и Нидерланды - также на 2030 год, и лишь одна страна - Норвегия - планирует добиться ее к 2025 году.

Пятый пункт плана Джонсона предусматривает развитие "чистого" общественного транспорта и строительство сотен миль велодорожек, шестой - использование самолетов и судов с нулевым уровнем выбросов, седьмой - инвестиции в размере 1 млрд фунтов в повышение энергоэффективности жилья, школ и больниц, восьмой - инвестиции в размере 1 млрд фунтов в технологии улавливания и удержания CO2.

В соответствии с девятым пунктом, в стране должны ежегодно - вплоть до 2025 года - высаживаться деревья на площади 30 тыс. гектаров для улучшения природных возможностей в плане поглощения углекислого газа.

Десятый пункт плана Джонсона предполагает разработку в Великобритании передовых технологий производства с низким уровнем выбросов и превращение лондонского Сити в глобальный центр "зеленого" финансирования.

Джонсон сообщил, что его правительство планирует подготовить четкий график для реализации плана "зеленой" трансформации.

"В преддверии глобальной конференции по климату COP26, которая пройдет в Глазго в ноябре 2021 года, Великобритания стремится утвердить свои позиции глобального лидера в климатической политике", - заявил главный аналитик Wood Mackenzie Том Хеггарти.