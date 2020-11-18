Политика

20:12 18.11.2020

В комитете Генассамблеи ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в Крыму – Кулеба

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В комитете Генассамблеи ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в Крыму – Кулеба

Проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму был поддержан комитетом Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Он подчеркнул, что приветствует доклады генсека ООН Антонио Гутерреша по ситуации с правами человека в Крыму, которые подробно разоблачают факты политического преследования украинцев и крымских татар. "Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ должны усилить мониторинг в Крыму для защиты тех, кого преследует государство-оккупант", - указал Кулеба.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина" третьим комитетом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является важным вкладом в продолжение международного давления на РФ в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма.

"Документ подготовлен на основе двух последних докладов генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях. Ключевыми элементами обновленного проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины в среду.

В министерстве пояснили, что особое внимание уделено вопросу квалификации "органов" на временно оккупированных территориях Украины как "оккупационной власти РФ".

"Резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности согласно международному гуманитарному праву, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения. Это, в частности, негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым, что является скрытой формой депортации лиц, защищенных Женевскими конвенциями в условиях оккупации", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также среди важных положений нынешнего проекта есть призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

"Привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередным необоснованным суровым приговорам политическим заключенным, преследованиям Православной церкви Украины в Крыму, преследованиям журналистов, в частности гражданских, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека", - сообщается в комментарии.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, на территорию временно оккупированного полуострова.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, а также тем, кто стал соавторами документа, и призывает всех государств-членов ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре", - подчеркнули в МИД.

 

 

Теги: #крым #оон #мид
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