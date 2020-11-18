Политика

18:26 18.11.2020

Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

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Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС. Вместе с тем, присоединение Украины к НАТО поддерживают 38%, свидетельствуют результаты опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС", проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством "Kantar Profiles Division" по заказу Центра "Новая Европа".

"Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. Поддержка членства Украины в НАТО также значительная (38%), но этот ответ не получил поддержки большинства", - указывается в отчете по итогам опроса, презентованном в среду.

Отмечается, что 21,5% респондентов поддерживают присоединение Украины и к ЕС, и к НАТО.

При этом главным препятствием для вступления в Украины в ЕС респонденты считают коррупцию – 43,1% опрошенных заявили, что борьба с коррупцией является главным приоритетом для Украины. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 37,5%.

Основной ассоциацией с Украиной опрошенные, как и в 2015 году, называют войну. При этом количество респондентов, ассоциирующих Украину с военным конфликтом, сократилось – с 49% в 2015 году до 12% в 2020 году. Также Украина ассоциируется с бедностью (10,8%) и иммигрантами (10,3%).

"К сожалению, большинство респондентов связывают с украинским государством негативные ассоциации. Большинство из 10 самых популярных упоминаний - отрицательные, и этот тренд прослеживается во всех странах опрос. Исключением можно считать Италию, которая имеет больше положительных и нейтральных упоминаний в первой десятке ассоциаций с Украиной, чем любая другая страна опроса", - отмечают исследователи.

В то же время, 23,6% респондентов заявили, что у них нет никаких ассоциаций с Украиной.

Российские нарративы об Украине в исследуемых странах оказались неэффективными. Только 0,8% респондентов считают, что украинцы ведут гражданскую войну, а количество тех, кто считает Украину экстремистской ил фашистской страной, составляет менее 0,2%.

"В 2020 году количество респондентов, которые ассоциируют Украину с Россией составляет 9,1%, тогда как всего пять лет назад эта категория была вдвое больше (18%). Это свидетельствует о четком отграничения Украины от России и, следовательно, о восприятии украинского государства, которая является независимой от России", - подчеркивают исследователи.

Самым популярным ответом на вопрос о том, какую поддержку следует оказать Украине в борьбе против российской агрессии (21,5%) является продление санкций ЕС в отношении России. Наименее популярным - предоставление вооружений.

Исследование проводилось в период с 22 по 29 сентября 2020 года методом онлайн-опроса. Всего было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет, отобранных таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы по полу, возрасту и регионами проживания.

Комментируя результаты опроса, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что МИД Украины учтет их в дальнейшей работе.

"Для Министерства иностранных дел Украины это исследование является важным источником инсайтов и информации, которые будут учтены в Стратегии публичной дипломатии, над которой мы сейчас работаем", - написала она в соцсети Facebook.

Джапарова также сообщила, что МИД Украины вместе с Украинским институтом начал исследования в 7 странах (Франция, Германия, Венгрия, Польша, США, Турция и Япония) на предмет отношения и ожидания иностранной аудитории к культуре Украины и возможностей сотрудничества в сфере культуры.

 

Теги: #опрос #ес #украина
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