Политика

16:51 18.11.2020

"Евросолидарность" призывает Раду урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования

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"Евросолидарность" призывает Раду урегулировать вопрос ФЛП и е-декларирования

Партия "Европейская солидарность" выступает за безотлагательное проведение внеочередное заседание Верховной Рады и урегулирование проблем физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте политсилы.

"Европейская солидарность" требует проведения внеочередной сессии с исчерпывающим перечнем вопросов: решение проблем ФЛП и законы, касающиеся электронного декларирования, конституционного кризиса. Надеемся, нам выдадут подписные листы и коллеги из других фракций поддержат эту повестку дня", - написала сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Facebook.

"Справедливо, если в этот день поставим и вопрос освобождения Гетманцева (глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев - ИФ) с (должности – ИФ) руководителя комитета. Соответствующие постановления зарегистрированы, мы их подписали. Мы даже готовы собраться на эту сессию в выходной день. Несмотря на карантин", - добавила она.

Геращенко считает, что у президента Украины Владимира Зеленского и монобольшинства в парламенте не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм в законодательство. "В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хотя 15 законопроектов уже зарегистрированы - бери и принимай, который наиболее адекватен. Так же и с ФОП - проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу", - отметила сопредседатель фракции.

"Вопрос только в политической воле, и не нужно ждать декабря, МВФ, конца света, чтобы помочь малому бизнесу или вернуть ответственность за недостоверное декларирование", - резюмировала Геращенко.

 

Теги: #геращенко #флп #евросолидарность
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