Избранная президентом Молдовы Санду обещала развивать отношения с Москвой и "строить Европу" в своей стране

Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила на встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым о необходимости развития позитивных отношений с Россией.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба партии "Действие и солидарность", Санду поблагодарила посла за поздравления с избранием от президента РФ Владимира Путина и обсудила повестку двустороннего сотрудничества.

"В качестве премьер-министра я начала выстраивать отношения, основанные на взаимном уважении и прагматизме. И хотела бы возобновить повестку сотрудничества, основанную на этих принципах", - заявила Санду.

"Моя цель - вывести страну из международной изоляции и развивать хорошие отношения с Россией, что позволит решить важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с РФ. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - сказала Санду.

Санду обещала начать работу по продлению освобождения от таможенных пошлин на экспорт ряда молдавских товаров в Россию, срок действия которого истекает 31 декабря.

На встрече в тот же день с послом ЕС Петером Михалко Санду заявила, что этап международной изоляции Молдовы завершен. "Внешняя политика Молдовы вступает в новый этап. Мы будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику... Больше никакой изоляции. Внешняя политика в пользу одной партии и конкретного человека закончилась. Мы начинаем внешнюю политику, которая выгодна гражданам Молдовы", - сказала Санду.

"Вы поддержали нас в трудные времена. Вы помогли Молдове в борьбе с коррупцией, в укреплении демократии и смягчении последствий пандемического кризиса. Мы продолжим работать на всех трех направлениях и преодолеем в том числе посредством тесного сотрудничества с ЕС тяжелые времена, которые выпали на долю нашей страны", - сказала Санду послу.

Она заверила, что приложит все усилия, чтобы Молдова получила как можно больше ресурсов в контексте начала переговорного процесса по новой повестке соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. "Мы хотим строить Европу дома - европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. Мы добьемся успеха благодаря упорной работе и при поддержке наших европейских друзей", - заявила Санду.

На встрече с послом США Дереком Хоганом Санду заявила, что "постоянная поддержка США много значит для молдаван, которые чувствуют, что у них есть надежный партнер на пути к построению правового государства, повышению уровня жизни и обеспечению прав человека".

"При поддержке внешних партнеров, выходя из международной изоляции, Молдова преодолеет трудности", - отметила избранный президент.