Политика

14:17 18.11.2020

Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию вопроса с кассовыми аппаратами для ФЛП и проведет в среду срочное совещание

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Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию вопроса с кассовыми аппаратами для ФЛП и проведет в среду срочное совещание

Президент Украины Владимир Зеленский крайне удивлен тем, что физические лица-предприниматели не могут получить внятного разъяснения по интересующему их вопросу обязательного введения кассовых аппаратов, поэтому в Офисе президента намерены заняться модерированием этой ситуации.

"Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтёт интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторам расчетных операций. Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики", - сказал в среду агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, президент Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя модерацию этой темы.

"Для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Именно поэтому сегодня президент экстренно решил провести соответствующий селектор и получить обстоятельные комментарии от всех заинтересованных сторон", - указал Подоляк.

Он добавил, что модерацией темы занимается руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "На мой взгляд, это единственно возможный формат на сегодня, который позволит получить ответы и решения", - считает советник главы ОП.

Как сообщалось, во вторник, 17 ноября, в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией: у здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады - протестовали предпринимателей с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Теги: #зеленский #флп #офис_президента
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