Политика

13:25 18.11.2020

До конца года Рада должна рассмотреть возобновление конкурсов на госслужбу и отмену нормы о «политических увольнениях» - Корниенко

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До конца года Рада должна рассмотреть возобновление конкурсов на госслужбу и отмену нормы о «политических увольнениях» - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко надеется, что до конца года Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на государственную службу и отмене нормы о «политических увольнениях».

«Сейчас думаем какие могут быть механизмы запустить это процесс (конкурсов на госслужбу – ИФ), так как есть понимание, скажем так, что в марте мы планировали на пару месяцев этот процесс (процедура назначения во время карантина – ИФ), до мая-июня, а сейчас уже почти декабрь. Немножко затянули, и эта затяжка влияет не только на категорию «А», которая является медийно понятной, это руководители ЦОИВ, госсекретари, или высший уровень категории «Б», но больше всего «карантинных» назначений на контракт без конкурса прошло на низших уровнях «Б» и «В»… Это проблема, так как их там уже более 10 тыс.», - сказал он на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в среду.

Также Корниенко отметил, что не дает уверенности в процессе конкурсов на госслужбу и ситуация с Национальной агентством предотвращения коррупции, так как нет понимания каким образом будет урегулирован вопрос проведения спецпроверок.

«Я имею надежду, что мы до нового года вынесем в зал обновленный вариант законопроекта №3491, который будет направлен на возобновление конкурсов, но с учетом возможностей Национального агентства государственной службы, руководителей госслужбы в учреждениях и организациях, для того, чтобы мы могли реалистично потом это все провести без результата в виде вала судебных исков», - добавил Корниенко.

Кроме того, он отметил, что в готовящихся изменениях заложена отмене нормы о так называемых «политических увольнениях», так как за год существования этого механизма он себя не оправдал в полной мере, и возвращение к той модели, которая у была ранее в законе «О государственной службе.

«Я думаю, что откидывая историю с карантином, которая нас немного не то что бы вернула назад в реформе госслужбы, как кто-то говорит, я бы сказал, что это не очень удачное отклонение в сторону. Но с боковой дороги можно всегда вернутся на основную дорогу», - добавил депутат.

Корниенко отметил, что в ближайший квартал парламент поставит для себя цель максимально вернутся к предыдущему варианту реформы государственного управления.

«Это вернуть конкурсы, принять соответствующий закон о госслужбе, попробовать принять закон о админпроцедуре», - заявил он.

Теги: #госслужба #конкурс #рада #корниенко
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