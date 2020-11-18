МИД уже работает над организацией визита Санду в Украину - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины уже работает над организацией визита новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Президент Украины Владимир Зеленский пригласил новоизбранного президента Молдовы Майю Санду посетить Украину, и Министерство иностранных дел Украины уже работает над организацией этого визита", - рассказал Кулеба в эфире программы "Сниданок с 1+1", передает пресс-служба МИД в Facebook.

Министр также добавил, что первые два телефонных разговора новоизбранный президент Молдовы провела с лидерами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым.

Как сообщалось, 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Молдовы, председателя оппозиционной партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Он добавил, что поздравил Санду в ходе телефонного разговора, и пригласил ее посетить Киев.