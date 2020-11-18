Корниенко: Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, рано или поздно придется сокращать госслужащих

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, лидер одноименной партии Александр Корниенко заявляет, что для того, чтобы увеличивать фонд оплаты труда на государственной службе, рано или поздно придется сокращать государственных служащих.

"Мы понимаем, что нет другого пути, может это не очень популярная сейчас идея будет, но чтобы увеличивать фонд оплаты труда, рано или поздно придется сокращать государственных служащих", - сказал он на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в среду.

Он подчеркнул, что такое сокращение необходимо делать грамотно, с поиском для них альтернативных возможностей и компенсаторов.

"Например, служба в органах местного самоуправления. Вчера в законопроекте №3651 по созданию районных государственных администраций мы заложили правку, которая позволяет тем служащим, которые в районных администрациях при их реорганизации будут увольняться, без конкурса на такие же должности, имея такую же квалификацию, трудоустроится на службу в органах местного самоуправления", - отметил Корниенко.

По его словам, там увольняется около 12-13 тыс. служащих и около 60% могут сразу же перейти на работу в органы местного самоуправления.