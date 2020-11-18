Политика

12:40 18.11.2020

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

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Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

Расходы украинских политиков на рекламу в соцсети Facebook с начала 2020 года и до конца октября, когда в стране состоялись местные выборы, достигли $6,6 млн, говорится в материале движения "Чесно".

"$6600000 - расходы украинских политиков в 2020 году на рекламу в Facebook. Для сравнения, это чуть больше годового бюджета города Дрогобыча", - говорится в сообщении движения на странице в Facebook в среду.

Рекламу в этот период распространяли более 4500 страниц в Facebook и Instagram.

Страница "Политическая партия "За Майбутнє" возглавляет ТОП по расходам - с августа по октябрь потрачено почти $170 тыс.

Партия "Слуга народа" занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее - $880 тыс.

 

Теги: #реклама #политики #выборы #чесно
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