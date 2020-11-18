Политика

11:23 18.11.2020

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

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Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

Группа из 36 народных депутатов из "Евросолидарности", "Довиры" и "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как свидетельствует сообщение на сайте Верховной Рады, постановление зарегистрировано 17 ноября, однако текст его пока отсутствует.

Ранее три парламентские фракции "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє" заявляли о готовности инициировать увольнение Гетманцева, если парламент не отсрочит введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей. На заседании 17 ноября Верховная Рада отказалась отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров с 2021 года на 2022-й, как это предлагает законопроект №4313-д.

Теги: #гетманцев #рада #увольнение
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