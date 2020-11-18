Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

Верховная Рада на карантин не уйдет, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Рада не может уйти на карантин. Это такой орган, который должен работать постоянно. У нас есть опыт этой весны, когда мы немного меняли календарный план и работали в формате внеочередных заседаний", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока идет бюджетный процесс, и существуют другие задачи, требующие срочного решения, парламент будет работать в формате комитетов, внеочередных заседаний, календарного плана сессии.

Он также рассказал, что секретариаты комитетов уходят незамедлительно на самоизоляцию, если есть заболевшие.

Корниенко отметил, что в Верховной Раде проводятся все противоэпидемиологические мероприятия, во время каждого перерыва пленарного заседания зал кварцуют, все дезинфицируют.