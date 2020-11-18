Политика

10:29 18.11.2020

Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

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Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

Пока существует монобольшинство в Верховной Раде, никаких коалиционных переговоров проходить не может, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство – фракция с правом коалиции", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что во фракции по-прежнему 246 человек.

"Несмотря на все наши политические противоречия и ругань до хрипоты на ток-шоу в телевизионных эфирах, мы можем все-таки находить общие точки при принятии важных для страны решений. В ответственные моменты можем объединяться и вместе идти дальше", - отметил Корниенко.

Теги: #корниенко #рада #слуга_народа
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