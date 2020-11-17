Политика

20:55 17.11.2020

Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

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Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

Беларусь не видит смысла продолжать диалог с ЕС по правам человека, об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

"Мы не видим дальше смысла продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека", - заявил Макей.

По словам министра, диалог приостанавливается до тех пор, пока "Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью".

Макей отметил, что Европейский союз и другие страны пытаются критиковать Белоруссию "по вопросам прав человека, по вопросам демократии".

"Все это абсолютно искусственно политизировано. Мы видим это на примере того же Совета по правам человека ООН и ряда других организаций", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Беларусь готова адекватно противостоять санкциям. Среди конкретных шагов - "расширение с нашей стороны санкционных персональных списков. А также приостановление работы координационной группы "Беларусь-Европейский союз".

"Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнёры по отношению к Беларуси", - резюмировал он.

Теги: #диалог #ес #права_человека #беларусь
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