Политика

20:03 17.11.2020

Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

2 мин читать
Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

Украины категорически опровергает озвученные официальным представителем Министерства иностранных дел РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности", говорится в комментарии МИД Украины.

"17 ноября МИД РФ обнародовало комментарий своего официального представителя в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе... Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности, решений, достигнутых на уровне глав государств в "Нормандском формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - говорится в комментарии МИД Украины.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что заявления РФ не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать шаги для облегчения гуманитарной ситуации и содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения.

"МИД Украины также категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности". Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", - заявили в МИД.

Кроме того, Украина констатирует, что незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения, а также есть ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украина, при активной роли Германии и Франции в Нормандском формате, и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ, - подытожили в ведомстве.

 

Теги: #рф #заявление #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 17.11.2020
На 44 пассажирских самолета РФ наложен арест за незаконные авиаперевозки в Крым - СБУ

На 44 пассажирских самолета РФ наложен арест за незаконные авиаперевозки в Крым - СБУ

14:25 17.11.2020
Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

13:08 17.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

08:42 17.11.2020
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

08:30 17.11.2020
В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

07:56 17.11.2020
В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

07:15 17.11.2020
Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

05:46 17.11.2020
В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

03:36 17.11.2020
Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

01:27 17.11.2020
Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Байден прослушает брифинг по вопросам нацбезопасности, но без участия правительственных чиновников - СМИ

Разумков: надо сосредоточиться на решении проблем, а не на политических амбициях

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

"Евросолидарность" требует от НАБУ расследовать расхищение коронавирусного фонда

Лидеры Украины и парламент должны противостоять вызовам, возникшим после решения КС - посол ЕС

Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

Беларусь готовится к возможным экономическим санкциям ЕС, обещает "адекватную реакцию"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА